انخفاض اسعار النفط وخام برنت يصل الى 61.55 دولار

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:52 صباحا بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود برنت 1.1 بالمئة، امس الثلاثاء، بعد هبوطها نحو 13 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 53 دولارا للبرميل، وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 0.4 بالمئة، الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط هبوطا حادا بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعما بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية.