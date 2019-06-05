اندلاع حريق داخل مطعم في مدينة الصدر شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، عصر اليوم، داخل مطعم بمساحة 144 مترا في بناية تتكون من محال تجارية اضافة الى شقق سكنية في مدينة الصدر"، مشيراً الى أن "فرق الاطفاء تحاول السيطرة على الحادث بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء الساكنين في البناية حاليا".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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