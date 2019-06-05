رئيس 'فيفا' يتعهد برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية

2019-06-05 | 15:00
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تعهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، برفع الحظر بشكل كامل عن الملاعب العراقية في حال اكمل المتطلبات التي تخص شروط السلامة.
واوضح بالقول، "الآن أتعهد للشعب العراقي برفع الحظر الكلي عن العراق في حال إكمال المتطلبات التي تختص بشروط السلامة"، مبيناً انه "سأقابل وزير الشباب العراقي لمناقشة الامور اللوجستية والامنية التي تخص العاصمة بغداد قريباً".
واضاف "انا متزوج من لبنانية وأعرف جيدا ماذا تعني كرة القدم لشعوب الشرق الأوسط ،العراق بلد كبير في الخارطة الآسيوية وسنساعد العراقيين على رفع الحظر ليشاهدوا منتخباتهم تلعب دوليا في كل مدن العراق".
وكان "فيفا" قد اعلن رفع الحظر عن ثلاثة ملاعب عراقية، في السادس عشر من آذار 2018، وهي البصرة واربيل وكربلاء.
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