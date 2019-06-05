وقال الناشئ في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بداية تشكيل الحكومة املنا بان للاقليات سيكون حقيبة وزارية بالحكومة"، مبيناً انه "حين اتصالنا به وسؤالنا عن حصة الاقليات اخبرنا بان لا شيء لنا لاننا غير متكاتفين".
وأضاف أن "هنالك اتفاقات علمنا بها لاحقا بين بعض ممثلي المسيح والفتح بان يكون لهم حقيبة وزارية وهو ماحصل فعلاً، وكان من المفترض ان تكون حصة الاقليات مناصب عديدة لكنها لم تحسم لهم بشكل كامل من درجات خاصة ومدراء عامين بل تم تسمية وزير مسيحي فقط".
ولفت الناشئ الى ان "المرحلة المقبلة سيكون فيها حسم للهيئات المستقلة، ونعتقد انه وفقا للدستور الذي ساوى بين جميع ابناء الشعب بالحقوق، فينبغي ان يكون لنا تمثيل فيها".
وأضاف أن "هنالك اتفاقات علمنا بها لاحقا بين بعض ممثلي المسيح والفتح بان يكون لهم حقيبة وزارية وهو ماحصل فعلاً، وكان من المفترض ان تكون حصة الاقليات مناصب عديدة لكنها لم تحسم لهم بشكل كامل من درجات خاصة ومدراء عامين بل تم تسمية وزير مسيحي فقط".
ولفت الناشئ الى ان "المرحلة المقبلة سيكون فيها حسم للهيئات المستقلة، ونعتقد انه وفقا للدستور الذي ساوى بين جميع ابناء الشعب بالحقوق، فينبغي ان يكون لنا تمثيل فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل الصابئة بالبرلمان: عبد المهدي وعدنا بحقيبة وزارية ولم يفِ بوعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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