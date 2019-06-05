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حريق في الباغوز السورية ويصل الى الاراضي العراقية

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وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في الاراضي الزراعية في الباغوز السورية وعبر الى الاراضي العراقية في الباغوز العراقي".

وأضاف أن "اطفاء القائم وحوضيات الجيش العراقي تسيطر على الحرائق في الجانب العراقي".


واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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