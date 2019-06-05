حريق في الباغوز السورية ويصل الى الاراضي العراقية

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في الاراضي الزراعية في الباغوز السورية وعبر الى الاراضي العراقية في الباغوز العراقي".

وأضاف أن "اطفاء القائم وحوضيات الجيش العراقي تسيطر على الحرائق في الجانب العراقي".



واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".