القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمود أحمد، موظف سابق بسفارة قطر في لندن يفضح ممارساتها العنصرية ضده أثناء عمله، وكان يتجاهل كل ذلك من أجل أبنائه، وفي اليوم الأخير له ليلة العيد طلبوا منه تنظيف السجاد فرفض، فانهالوا عليه بالشتائم والسباب "ياعبد، يا كلب، ياحمار" فضاق بهم ذرعًا ورفع دعوى قضائية ضد السفارة القطرية في لندن.

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