نجل ضحية العنصرية في السفارة القطرية بلندن: لجأنا إلى الحكومة البريطانية لإنصاف والدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد راشد محمود أحمد، نجل ضحية العنصرية في السفارة القطرية بلندن أنهم لجأوا إلى الحكومة البريطانية لإنصاف والده، وتم التحقيق في القضية وأحيلت اليوم إلى الأمم المتحدة ولديهم جلسة استماع خلال الشهر المقبل.

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