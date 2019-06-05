تنظيم الحمدين يزيف وعي القطريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكشف البيانات والأرقام الدولية عن خداع تنظيم الحمدين لشعبه الذي يدعي كذباً عدم تأثر بلاده بالمقاطعة العربية، ويصدر بيانات بأرقام وهمية ليدلل على مزاعمه وعاد أمير الإرهاب تميم بن حمد وكذب نفسه شاكيا من المقاطعة .

وتوالت بيانات المؤسسات الاقتصادية الدولية لفضح تنظيم الحمدين، وكالة فيتش الألمانية تقول إن بنوك الدوحة تواجه مخاطر في الاستمرار، والسبب انهيار سوق العقارات في قطر.