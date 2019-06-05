نجيب ساويرس ناعيا ضحايا حادث العريش الإرهابي: يا رب أنت المنتقم

منار نور

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس ضحايا الحادث الارهابى الذى وقع فى العريش صباح اليوم.

وكتب " ساويرس " من خلال حسابه الشخصى تويتر :" البقاء لله لشهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن و نرجو من الله ان يكون هذا الفعل المجرم آخر الأحزان التى لا تنتهى ... يا رب انت المنتقم نريد حق شهدائنا من الدول التى ترعى وتدعم الإرهاب بدعم مخابراتى واضح !

وذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن عددًا من العناصر الإرهابية هاجمت أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء.