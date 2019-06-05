حسن تلقى إتصالات تهنئة بالفطر من الراعي ودريان وقبلان

تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ سلسلة اتصالات مهنئة، لمناسبة ​عيد الفطر​، أبرزها من البطريرك الماروني ​الكاردينال بشارة الراعي​، والرئيس السابق ​ميشال سليمان​. كما تبادل تهاني العيد مع مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الامير قبلان​. وتمنى شيخ العقل "اعيادا مباركة تحل بظروف افضل على كافة اللبنانيين ووطنهم ومؤسسات الدولة ولا سيما الأمنية منها، وتحقيق الآمال بعيش كريم".

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