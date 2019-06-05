عطالله: لا يجوز تسييس ملف اعتداء طرابلس والتعاطي معه بفئوية

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في حديث إذاعي انه "لا يجوز تسييس ملف الاعتداء الذي حصل في طرابلس والتعاطي معه بفئوية ومذهبية"، معتبرا ان "المؤسف أنه بدل ان نذهب إلى ان يكون هذا الاعتداء عاملا جامعا لكافة المسؤولين لمنع أي عملية أخرى نرى ان البعض ذهب إلى نوع من التبرير".

وأكد ان "هذه العملية ارهابية تم التعدي فيها على المواطنين بيوم عيدهم وعلى ​القوى الامنية​ و​الجيش​ ويجب التعاطي معها على هذا الاساس، والقصة ليس قصة شخص يعاني من مشاكل نفسية". وشدد على انه "لا يمكننا استباق الأمور واعطاء التبريرات التي استفزت أهل الشهداء وهذا أمر غير مقبول".