وفاة والد ونجاة ابنه بعد غرقهما في بحر العقيبة- كسروان

غرق المواطن "أح. ع. م." (45 عامًا) وابنه "ع" (مواليد العام 2003)، بينما كانا يمارسان هواية السباحة في بحر العقيبة- كسروان، وقد سارعت إلى المكان وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وتمكّنت من انتشالهما، لكن الوالد فارق الحياة.
وعَمِلت فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة على نقل جثته إلى "مستشفى سيدة ماريتيم" في جبيل، فيما عَمل الصليب الأحمر على نقل الابن إلى "مركز كسروان الطبي" في غزير لتلقي العلاج.
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