وفاة والد ونجاة ابنه بعد غرقهما في بحر العقيبة- كسروان

غرق المواطن "أح. ع. م." (45 عامًا) وابنه "ع" (مواليد العام 2003)، بينما كانا يمارسان هواية ​السباحة​ في بحر ​العقيبة​- ​كسروان​، وقد سارعت إلى المكان ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ وتمكّنت من انتشالهما، لكن الوالد فارق ​الحياة​.

وعَمِلت ​فرق الإسعاف​ في مركز الدفاع المدني في العقيبة على نقل جثته إلى "​مستشفى​ سيدة ماريتيم" في جبيل، فيما عَمل ​الصليب الأحمر​ على نقل الابن إلى "مركز كسروان الطبي" في غزير لتلقي العلاج.