اللواء عثمان: أمن البلد أمانة في أعناقنا ولن يفلح أحد في زعزعته

شدد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على أن "أمن البلد أمانة في أعناقنا ولن يفلح أحد في زعزعته".
كلام عثمان جاء خلال استقباله وفداً من منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل"، في دارته في الزعرورية، زاره للتهنئة بعيد الفطر والتضامن معه وتقديم التعزية بشهداء القوى الأمنية الذين سقطوا في طرابلس.
وضم الوفد المنسق العام وليد سرحال وأعضاء مكتب ومجلس المنسقية، وشدد سرحال على ان "اللواء عثمان هو خير مؤتمن على قوى الأمن الداخلي وصاحب إنجازات عديدة يشهد لها الجميع".
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