محمد سليمان: استهداف القوى الأمنية هو استهداف لكل لبناني

أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ على "الأجواء التي سادت البلد وخاصة ​الشمال​ و​طرابلس​ عشية ​عيد الفطر​، ونغصت على أهلنا فرحتهم وعيديتهم، حيث أقدم ​الإرهاب​ على ضرب السلم الأهلي من خلال استهداف ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​".

واعتبر أن "المؤسسات الأمنية تدفع ثمنا عن كل اللبنانيين من أرواح شهدائها لتفدي هذا الوطن وتعطي لأبنائه الحق ب​الحياة​".

وأكد "أن استهداف ​القوى الأمنية​ هو استهداف لكل لبناني، وهذه الأعمال الجبانة غريبة عن مجتمعاتنا وثقافتها ​المحبة​ للحياة والمؤمنة بالعيش بسلام في هذا الوطن".

وأشار إلى أننا "إذ ندعم الجيش والقوى الأمنية إلى أبعد الحدود في معركتها البطولية ضد الإرهاب والتخريب، نؤكد أن طرابلس وكل الشمال عانى الأمرين من هذا الإرهاب ودفع الضريبة الأكبر عن كل الوطن في هذا الشأن وأي محاولة لوسم هذه المنطقة بالإرهاب هي محاولة يائسة، لأننا الأحرص على أن تبقى راية ​الدولة​ خفاقة على كل شبر من أراضيها".

وخلال استقباله وفودا شعبية في ​وادي خالد​، أكد "أن مناطق الشمال ورغم كل محاولات ضربها ومنعها من لعب دورها الوطني، ستنهض وستكون الرافد الأكبر للدولة وللمسيرة الإقتصادية التطويرية لهذا البلد".