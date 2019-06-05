البعريني: نقف صفاً واحداً إلى جانب الجيش والقوى الأمنية

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على "أننا نقف صفاً واحداً إلى جانب الجيش و​القوى الأمنية​ لأنها تمثّل خط الدفاع الأول والأخير عن لبنان".

واعتبر خلال لقاء أقامه في دارته في ​القموعة​ عن روح ​شهداء الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ أن "استهداف المؤسسات الأمنية عشيّة العيد كان هدفه ضرب الإستقرار الأمني في البلاد ومنع ​طرابلس​، هذه المدينة الصابرة، من النهوض الإقتصادي ونفض غبار التعب عنها، وكأنّ هناك من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مشهد حزن تخطّيناه منذ سنوات".

وأكّد أن ما من بيئة حاضنة للإرهاب في ​الشمال​، فهذه المنطقة تؤمن ب​الدولة​ ومرجعيتها وخيارها الأول والأخير الإحتكام إلى الشرعية. كما دعا البعريني إلى "الإلتفاف حول الجيش والقوى الأمنية في مواجهة ​الإرهاب​ والتطرّف وكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار هذا البلد".