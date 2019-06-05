جريحان بحادث صدم على طريق عام العبدة حلبا

ذكرت معلومات صحافية أن سيارة صدمت دراجة نارية على طريق عام ​العبدة​ حلبا في محلة عرقة بالقرب من محطة الأرز، مما أدى إلى إصابة شخصين من التابعية السورية كانا على متن الدراجة، ونقلهما مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج.

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