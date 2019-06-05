الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 4 حزيران 2019 الساعة 10:15، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، ​بعلبك​ والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:40 من فوق بلدة ​الناقورة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:30 من فوق ​بلدة كفركلا​".