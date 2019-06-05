أبو سليمان: لعدم تضييع الوقت وتنفيذ كل ما ورد في الموازنة

رأى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، أن الإجراءات التي تتضمنها موازنة العام 2019 غير سيئة رغم الملاحظات، معتبراً أن الأهم اليوم هو عدم تضييع الوقت، وتنفيذ كل ما ورد في ​الموازنة​ كضبط المعابر غير الشرعية والتخفيف من التهرب الضريبي وكيفية تأمين الايرادات من ​قطاع الاتصالات​.

وأشار أبو سليمان إلى أن أغلب الإستيرادات ستكون خاضعة لضريبة 2% باستثناء المواد الأساسية، لافتاً إلى أنه بحال كان كل فريق يريد فتح النقاش حول نقاط لا تعجبه لا يمكن تطبيق أي شيء، موضحاً أن في لبنان وضع خاص اليوم يجب التعامل معه.

ورداً على سؤال حول ​الأملاك البحرية​، شدد أبو سليمان على أن هناك قانون يجب أن يطبق رغم أن الأسعار منخفضة.

وأشار وزير العمل إلى أن الوضع دقيق ويجب تخفيض رواتب الوزراء، لافتاً إلى أننا "كنا نريد التخفيض بطريقة نسبيّة ويمكن أن نعيد نطرح هذا الأمر في ​مجلس النواب​".

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ورداً على سؤال، أكد أبو سليمان أن الوضوع الإقتصادي يمكن إنقاذه، لكن أشار إلى أن المطلوب إقرار الموازنة والإستمرار في خفض العجز في السنوات المقبلة، مشدداً على أهمية عامل الوقت.

ورأى أبو سليمان أنه يجب وضع جهود من قبل جميع الأفرقاء لخفض العجز، مؤكداً أنه "لا يمكن محاربة الفساد بالشعارات فقط وكفريق سياسي تحدثنا عن العجز قبل أشهر من الكلام عن الموازنة".

من جهة ثانية، أشار وزير العمل إلى أن هناك 1700 عامل سوري مسجل فقط من أصل مئات الآلاف، موضحاً أن في هذا الملف شق أمني وسياسي ولكن أيضا قانوني، مؤكداً البدء بتطبيق القانون، معلناً أنه سيضع معايير للعمالة في كل القطاعات وبدأ بقطاع المطاعم والفنادق.

وطالب أبو سليمان من المواطنين اللبنانيين تسجيل العمال الأجانب لديهم في وزارة العمل، مشدداً على أن هذا الأمر مفيد لهم وللبلد.