اميل لحود اتصل بوالد الشهيد حسن فرحات معزيا: لتحصين الجيش

قدم الرئيس السابق ​اميل لحود​، في اتصال هاتفي مع العميد المتقاعد علي فرحات، واجب العزاء باستشهاد نجله الشهيد الملازم أول حسن فرحات، مؤكداً أن "أغلى الدماء هي دماء الشهداء، وأن المحافظة على تضحيات هؤلاء الشهداء واجب على كل من يتحمل المسؤولية في ادارة البلاد".

وشدد على أننا "لا نزال في دائرة الاخطار، سواء كانت ارهابية أم من قبل العدو الصهيوني، لذا لا بد أن يكون جيشنا محصناً ومصاناً من قبل كل أبناء ​الشعب اللبناني​".