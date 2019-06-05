قدم الرئيس السابق اميل لحود، في اتصال هاتفي مع العميد المتقاعد علي فرحات، واجب العزاء باستشهاد نجله الشهيد الملازم أول حسن فرحات، مؤكداً أن "أغلى الدماء هي دماء الشهداء، وأن المحافظة على تضحيات هؤلاء الشهداء واجب على كل من يتحمل المسؤولية في ادارة البلاد".
وشدد على أننا "لا نزال في دائرة الاخطار، سواء كانت ارهابية أم من قبل العدو الصهيوني، لذا لا بد أن يكون جيشنا محصناً ومصاناً من قبل كل أبناء الشعب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر اميل لحود اتصل بوالد الشهيد حسن فرحات معزيا: لتحصين الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.