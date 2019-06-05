نازحون سوريون يحطمون زجاج سيارة للدفاع المدني في سهل دير الأحمر

ذكرت معلومات صحافية أن ​نازحين سوريين​ أقدموا على رشق سيارة للدفاع المدني في سهل دير الاحمر بالحجارة، بحجة انزعاجهم من تأخرها في الوصول الى حريق على حد تعبيرهم، ومن الغبار الذي سببته اثناء اطفاء الحريق، ما أدى الى تكسير زجاج الآلية وأضرار فيها.

وفيما اقتصرت الاضرار على الماديات، يعمل الجيش على توقيف الفاعلين.