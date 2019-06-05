السلطات السعودية: الحوار بين القوى السودانية مهم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ بأن "المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في ​السودان​، مؤكدة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت عن "ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في محيط اعتصام القيادة العامة إلى 9 أشخاص"، موضحة أنها "في تواصل مستمر وستفيد بكل جديد في حينه".

يذكر أن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط ​الخرطوم​ في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وسط إطلاق نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض اعتصام المطالبين بالحكم المدني.

كما وصلت المحادثات بين المحتجين و​المجلس العسكري​ السوداني بشأن من يحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس ​عمر البشير​ في وقت سابق هذا العام إلى طريق مسدود.