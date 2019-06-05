برلماني تشيكي: أميركا ودول الناتو تدعم الإرهاب في سوريا

أكّد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا ستانيسلاف غروسبيتش، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ودولًا أخرى في "حلف شمال الأطلسي- الناتو" تقوم بدعم الإرهاب في سوريا من خلال نشرها معلومات مضلّلة عمّا يجري في محافظة إدلب".
وانتقد في تصريح صحافي، "الصمت الّذي تمارسه دول الغرب تجاه استمرار دعم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان لـ"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ومدّها بالسلاح والمال لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ الشعب السوري".
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