برلماني تشيكي: أميركا ودول الناتو تدعم الإرهاب في سوريا

أكّد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع ​سوريا​ ستانيسلاف غروسبيتش، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ودولًا أخرى في "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" تقوم بدعم ​الإرهاب​ في سوريا من خلال نشرها معلومات مضلّلة عمّا يجري في ​محافظة إدلب​".

وانتقد في تصريح صحافي، "الصمت الّذي تمارسه دول الغرب تجاه استمرار دعم رئيس النظام التركي ​رجب طيب اردوغان​ لـ"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ومدّها بالسلاح والمال لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ ​الشعب السوري​".