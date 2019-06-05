الكرملين: أنقرة ليست مضطرة لتزويدنا بمعلومات حول مباحثاتها مع واشنطن بشأن "إس400"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "تركيا ليست مضطرة لتزويد روسيا بمعلومات حول مباحثاتها بخصوص تشكيل مجموعة عمل مشتركة بينها وبين الولايات المتحدة حول منظومة "إس-400" الدفاعية"، مشيرًا إلى أن "هذا الشأن لا يعنينا، ومهمتنا مع الشركاء الأتراك، تنفيذ اتفاقية تسليم منظومة إس-400".
وأكد بيسكوف أنه "يمكن لتركيا أن تتشاور حول خططها مع دولة ثالثة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح الأسبوع الماضي، خلال اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، بخصوص شراء أنقرة منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.
يذكر أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية، مدعية أن المنظومة تشكل خطرًا على أنظمة حلف الناتو.
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