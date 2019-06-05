الكرملين: أنقرة ليست مضطرة لتزويدنا بمعلومات حول مباحثاتها مع واشنطن بشأن "إس400"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "​تركيا​ ليست مضطرة لتزويد ​روسيا​ بمعلومات حول مباحثاتها بخصوص تشكيل مجموعة عمل مشتركة بينها وبين ​الولايات المتحدة​ حول منظومة "إس-400" الدفاعية"، مشيرًا إلى أن "هذا الشأن لا يعنينا، ومهمتنا مع الشركاء الأتراك، تنفيذ اتفاقية تسليم منظومة إس-400".

وأكد بيسكوف أنه "يمكن لتركيا أن تتشاور حول خططها مع دولة ثالثة".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد اقترح الأسبوع الماضي، خلال اتصال مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، بخصوص شراء أنقرة منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

يذكر أن واشنطن تحاول ممارسة ضغوط على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية، مدعية أن المنظومة تشكل خطرًا على أنظمة حلف الناتو.