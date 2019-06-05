أردوغان: نأمل أن يحل الأمن والسلام في هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص ​سوريا​ ومنبج وشرق الفرات وبشأن هجمات النظام السوري على المدنيين في إدلب بدعم من ​روسيا​ و​إيران​، رغم اتفاق "خفض التصعيد"، ومواقفنا ثابتة تجاه المنظمات في سوريا من خلال مؤسساتنا الاستخباراتية، وستبقى كذلك"، مشيرًا إلى "أننا نعلم أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في الوقت الراهن يجري جولة إلى المملكة المتحدة. أنا مستعد للتباحث معه عند أي حالة طارئة وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اقتضت الضرورة".

وشدّد أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد تشامليجا الكبير بمدينة إسطنبول، على أنه "بالطبع نأمل بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة لاسيما التي تستهدف المدنيين بالفعل ما يجري مؤسف للغاية"، لافتًا إلى "أننا نأمل أن يحل الأمن والسلام في هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وفي تعليقه على عملية "المخلب" التي تنفذها تركيا شمالي العراق، ضد تنظيم "​حزب العمال الكردستاني​" (PKK)، رأى أردوغان أن "العملية مستمرة بحزم، ولا يوجد أي انحراف عن مسارها، وستستمر حتى تحقيق أهدافها".