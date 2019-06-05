وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 64 إرهابيًا في تركيا وشمال العراق

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن "قوات بلاده المسلحة تمكنت منذ 27 أيار الماضي من تحييد 64 إرهابيًا في عمليات داخل وخارج البلاد"، موضحًا أن "​مكافحة الإرهاب​ مستمرة داخل ​تركيا​، وعملية "المخلب" التي بدأت قبل أيام في ​شمال العراق​ متواصلة".

وأشار آكار، خلال جولة تفقدية على الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع العراق برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، أنه "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيًّا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق، علاوة على 11 آخرين داخل تركيا".

وتجدر الإشارة إلى أن في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" في منطقة "هاكورك" شمال العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.