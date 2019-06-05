حكومة السعودية: لاستئناف الحوار بين القوى السودانية لتحقيق آمال الشعب السوداني

أعلنت حكومة ​السعودية​ "أنّها تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطوّرات الأحداث في ​السودان​، الّتي أدّت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "إذ تعرب السعودية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، فإنّها لتأمل أن يتمّ تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البنّاء لدى الجهات السودانية كافّة، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويجنّب شعبه العزيز كلّ مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكّدت "أهميّة استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب السوداني الشقيق"، مشدّدةً على "ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكلّ ما يحقّق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، وتتمنى أن يتجاوز سريعًا الظروف والصعاب الّتي يمرّ بها".