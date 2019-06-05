تنظيم "داعش" أعلن المسؤولية عن هجوم في موزمبيق

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته وللمرّة الأولى، عن هجوم في شمال ​موزمبيق​.

وذكر في بيان أنّ "جنود "داعش" تمكّنوا في وقت سابق، من صدّ هجوم جيش موزمبيق الصليبي في قرية ميتوبي بمنطقة موسيموبوا، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة فقُتل وأُصيب عدد منهم".

ولم تؤكد حكومة موزمبيق ولا جيشها وقوع أيّ هجمات لمتمردين.