نجوم الفن بالزي التقليدي يباركون لكم العيد-صور

هنأ نجوم الفن المغربي، جمهورهم، بمناسبة حلول عيد الفطر، عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، تحتوي على صورهم مرتدين أزياء تقليدية.

وقالت ديفا الغناء المغربي لطيفة رأفت “عيد مبارك سعيد أحبائي الكرام بالصحة و العافية و بكل المتمنيات يا رب واللهم تقبل منا و منك الصيام و القيام و صالح الأعمال يا رب العالمين عيد مبارك سعيد”.

الدوزي نشر صورته، وكتب: “عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير”.

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ونشرت ابتسام تسكت، على حسابها صورتها، وكتبت: “كل عام و أحبتي في كل مكان بألف خير ، تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و الطاعات عيد فطر مبارك كنتمنى تكونوا بألف خير توحشتكم بزاف”.

دنيا باطمة، باركت العيد لجمهورها عبر نشرها صورتها وعلقت: “عيد مبارك سعيد عليكم جميعا”..

هذا، ويستعد معظم الفنانين المذكورين، لحفلات تنتظرهم في الفترة المقبلة، باعتبارها فترة الصيف.