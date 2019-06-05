إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتنيو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزكية

أعيد انتخاب السويسري جياني انفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية ثانية تمتد إلى غاية 2023، اليوم الأربعاء في باريس خلال الاجتماع الـ69 للجمعيه العمومية للاتحاد.

وخلف انفانتينو (49 سنة) ، الذي أعيد انتخابه بالتزكية إثر توصية من مجلس الاتحاد الدولي اتخذت الإثنين الماضي وأقرتها الجمعية العمومية بغالبية 202 صوتين ورفض ثلاثة أصوات فقط، من بين 210 اتحادا مخولا بالتصويت، مواطنه جوزيف بلاتر في فبراير 2016.

واضطر إنفانتينو للتخلي عن خططه لتوسيع عدد المشاركين في مونديال قطر 2022 من 32 منتخبا الى 48، لتتغير الصيغة في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه نجح بتغيير صيغة كأس العالم للأندية بحيث ستقام بمشاركة 24 فريقا بدلا من سبعة بدءا من العام 2021.

ولم يتقرر بعد من سيستضيف النسخة الأولى لهذه المسابقة حيث ستبقى بحسب إنفانتينو “مفتوحة وشاملة وعالمية، ما يتيح فرصة أكبر لأندية من مختلف انحاء العالم للمشاركة”.