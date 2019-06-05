وفاة رجل خلال أدائه صلاة عيد الفطر بآسفي..سقط مغمى عليه وسط ذهول المصلين

توفي، رجل في السبعينات من العمر، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وذلك خلال أدائه صلاة العيد بمصلى حي الكورس بآسفي.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن الرجل السبعيني فارق الحياة صباح يوم العيد، بعدما سقط مغميا عليه خلال صلاة عيد الفطر، بمصلى حي الكورس بآسفي د.

وأضاف المصدر ذاته، أنه دقائق على بداية خطبة العيد عاين مصلون فقدان الهالك لوعيه، ليتم نقله بعدها على وجه السرعة صوب المستشفى المحلي بآسفي، إلا أنه فارق الحياة وهو في الطريق.