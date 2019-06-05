الترجي التونسي يتهم رئيس “الكاف” بمساندة الوداد ويهدد باللجوء لـ”الطاس”

يتهم نادي الترجي التونسي، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالاصطفاف إلى جانب الوداد البيضاوي، في النزاع الذي تعرفه قضية نهائي عصبة الأبطال بين الفريقين، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي سينتهي، اليوم الأربعاء، بباربيس.

الاتهامات، عبر عنها بشكل صريح وليد العارم، عضو مجلس إدارة النادي التونسي، في تصريحات إعلامية، قال فيها إن ” أحمد أحمد يصطف إلى جانب الفريق المغربي، ويبحث عن أي تغرة من أجل توريط الترجي التونسي، وهو الأمر الذي لم يجده، حسب تعيبيره”.

وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث ذاته، بأن “القانون إلى جانببنا”، صرح أيضا بأن ” ما لمسناه هو أن رئيس الكاف يقف إلى جانب الفريق المغربي لكن ليس هو وحده من يؤسس المكتب التنفيذي للكونفيدرالية، فهناك عديد الأعضاء والذين سينصفون فريقنا بتطبيق القانون لأنه لم يرتكب أي خطأ يدينه”.

وأشار عضو نادي الترجي، إلى أن النادي سيلجأ لكل المؤسسات الدولية في حال لم يتم إنصافه، بما فيها محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.

ويتهم رئيس “الكاف”، حمدي المدب، رئيس النادي التونسي بتهديده خلال النهائي، وهو الأمر الذي أكدته اللقطات التلفزية المباشرة، كما أنه أشار ايضا إلى أنه منح اللقب للفريق التونسي تحت ضغوطات أمنية من التونسيين.