السعدية أزكون: فضلت دور “الأم كلثوم” على “لالة ماما” في “رضاة الوالدة”.. وأنا لا أتابع المسلسل

كشفت الفنانة سعدية أزكون، أنها فضلت دور الأم” كلثوم”، عن دور”لالة ماما” في المسلسل الشهير “رضاة الوالدة”، وذلك لأنها لا ترغب في بقاء صورة الأم الصارمة لصيقة في مخيلة المشاهد المغربي عنها، خصوصا أنها أدت دورا شبيها في مسلسل “بنات لالة منانة”.

وأشارت أزكون في حديثها ل”اليوم24″ ، أنها لا تشاهد عادة أعمالها عند بثها على القنوات الوطنية ، وتنتظر إلى أن تصلها أصدائها.

وعن الجزء الثاني من “رضاة الوالدة” ، قالت السعيدية :”سمعت أنه بحقق نجاحا كبيرا وهذا لإمر يفرحني ويشرفني.

وأضافت أزكون أن النجاح التي حققته المسلسلات الدرامية في رمضان الحالي أمر يثلج الصدر، ويؤكد أن الجمهور المغربي متعطش لمتابعة قصة تعكس واقعه في قالب درامي.

Advertisements

ونوهت السعدية أزكون بمجموعة “هيموراجي” الكوميدية، التي رفقتها في عروضها مؤخرا، وقالت عنهم :” يعجبونني، لديهم أفكار جيدة، اشتغلت معهم في أربعة عروض، وأنا أردت ذلك لأن لديهم طموح”.

[youtube id=”LLpvKxt-Vew”