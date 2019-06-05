شركة مغربية تجر منتج فيلم “كازابلانكا” إلى القضاء

اتجهت شركة إنتاج مغربية، تدعى “برافو برودكشن”، مؤخرا، إلى القضاء بمصر، ضد المنتج المصري وليد منصور، مطالبة بوقف عرض فيلم “كازبلانكا” في عيد الفطر، نظرا لأن هناك مستحقات مالية عالقة في ذمة منصور.

واستعانت الشركة في قضيتها، بمحام مصري، يدعى أحمد جندي، من أجل رفع دعوى قضائية بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة.

وتقدمت الشركة للجهات المختصة في مصر، وهي نقابة المهن السينمائية، وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات الفنية، بشكاوي حول اخلال المنتج المصري ببنود التعاقد مع الشركة التي تكلفت بالمهام الانتاجية لفيلم كازابلانكا، بخصوص لقطات صورت بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش.

وتطالب الشركة منصور بأداء 115 ألف دولار، بعدما قامت بالمهام المطلوبة منها عندما كان فريق الفيلم يصور بالمغرب.

يذكر أن فيلم “كازابلانكا” هو انتاج ضخم يشارك فيه نجوم مصريون هم أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل ولبلبة، والنجم التركي المعروف لدى العرب بلقب “السلطان سليمان”.