حزن في بيت المهداوي..زوجته: لم يشمله العفو الملكي ولا أجواء عيد هنا

خابت آمال أسرة الصحافي حميد المهداوي، في قضائه للعيد بين عائلته، بعدما راجت أخبار عن امكانية استفادته من عفو ملكي، بمناسبة عيد الفطر.

وقالت بشرى الخونشافي، إن حميد المهداوي، لم يشمله العفو الملكي، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

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كما أكدت الخونشافي، في حديثها مع “اليوم24″، بنبرة حزينة، بأن “منزل المهداوي تنقصه الفرحة؛ فأطفاله يشعرون بحزن عميق بسبب غياب والدهم”.

وأفادت: “لا تحدثونني عن العيد؛ فلا أجواء عيد هنا”، في إشارة منها إلى منزل المهداوي.

ويشار إلى أن حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، حكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، بتهم تمس أمن دولة.