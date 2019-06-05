استثمار بغداد: الكهرباء تعرقل إيصال الطاقة للمواطنين الساكنين بالمجمعات السكنية الاستثمارية

وأضاف الزاملي، أن "المواطنين الساكنين في المجمعات السكنية الاستثمارية وخصوصاً مجمع اليمامة السكني في حي العدل والزهور السكني يشكون من عدم وجود خط كهرباء وطنية ويعتمدون على كهرباء الاهلية ويشكون من حرارة الصيف".
وأكد الزاملي، أن "هذا التأخير يعرقل الاستثمار في العراق عامة وبغداد خاصة"، مطالبا وزير الكهرباء بـ "تدخل وحل مشكلة الكهرباء في هذه المجمعات السكنية ونقاذ المواطنين من حرارة الصيف اللاهب".
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