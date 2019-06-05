اخماد حريق المجمع التجاري وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باشراف مباشر من قبل مدير الدفاع المدني تم اخماد حريق المجمع التجاري (الذي اندلع ظهر اليوم) بوقت قياسي".

وأضافت المديرية، أن "عملية الاخماد تمت بمشاركة ١٣ فرقة اطفاء"، مشيرة الى وجود "اضرار مادية دون تسجيل اي خسائر بشرية".



يشار الى أن حريقا اندلع، اليوم الاربعاء، في احد المجمعات التجارية بمنطقة عرصات الهندية وسط العاصمة بغداد.