رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن رحيل خاميس رودريغيز

2019-06-05 | 13:41
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أعلن نادي بايرن ميونيخ، عن رحيل لاعبه خاميس رودريغيز بعد نهاية موسم 2018/2019 بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق رسمي يقتضي بانتقاله النهائي إلى بطل الدوري الألماني.
ونشر الموقع الرسمي للنادي البافاري أن "الكولومبي سيغادر ملعب أليانز أرينا بعد قضاء موسمين على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف ريال مدريد".
وكان عقد خاميس يتضمن بند أولوية شراء لـبايرن ميونيخ، لكن في النهاية كان القرار بعدم دفع مبلغ 42 مليون يورو لضمه نهائياً من صفوف ناديه الأسباني.
وشارك اللاعب خلال الموسمين الماضيين في 67 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 20 هدفاً، وفاز ببطولتين للبوندزليغا في عامي 2018 و 2019، كأس السوبر 2018 وكأس ألمانيا 2019.
وكان عقد خاميس يتضمن بند أولوية شراء لـبايرن ميونيخ، لكن في النهاية كان القرار بعدم دفع مبلغ 42 مليون يورو لضمه نهائياً من صفوف ناديه الأسباني.
وشارك اللاعب خلال الموسمين الماضيين في 67 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 20 هدفاً، وفاز ببطولتين للبوندزليغا في عامي 2018 و 2019، كأس السوبر 2018 وكأس ألمانيا 2019.
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