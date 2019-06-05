بالصورة.. أضرار الهزتين الأرضيتين في كلار بكردستان

أﻋﻠﻨﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ الأﻧﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ كرميان بإقليم كردستان، الأربعاء، أﻥ ﺍﻟﻬﺰﺗﻴﻦ الأﺭﺿﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺿﺮﺑﺘﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻛﻼﺭ أﻟﺤﻘﺖ أﺿﺮﺍﺭﺍً ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ﺍﻟﻬﺰﺗﻴﻦ ﺗﺴﺒﺒﺘﺎ ﺑﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭﺗﺴﺎﻗﻂ أﺟﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﻛﻼﺭ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻬﺰﺗﻴﻦ".

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