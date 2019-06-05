اندلاع حريق في مجمع تجاري وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، ظهر اليوم، في الطابق الثاني لأحد المجمعات التجارية في منطقة عرصات الهندية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق وعمليات مكافحة الحريق مستمرة".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.