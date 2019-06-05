الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'مؤسس' تنظيم 'داعش' بناحية الراشدية

وأضافت المديرية، أن "هذا الارهابي قام بتاسيس تنظيم داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".
وأوضحت، أن المعتقل "ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته وشقيقتها تقبعان في احدى السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده واشقائه لاحدى دول الجوار، وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".
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