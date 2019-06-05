كندا تؤكد دعمها إصلاحات أبي أحمد في إثيوبيا

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، دعم بلاده للإصلاحات التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.



جاء ذلك خلال لقاء ترودو برئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري الذي يقام على هامش المؤتمر الدولي (Women Deliver 2019) بمدينة فانكوفر الكندية وفق بيان للرئاسة الإثيوبية الأربعاء.

وأعرب ترودو، عن تقديره لمشاركة رئيس إثيوبيا بالمنتدى الذي يهدف إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين.

وقال إن الدور الذي تضطلع به إثيوبيا في بناء السلام بالقرن الأفريقي سيسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار بالمنطقة.

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بدورها أشادت رئيسة إثيوبيا بالعلاقات المتطورة والعميقة بين البلدين، وقالت إن بلادها ملتزمة بتعزيز وتطوير الشراكة القوية.

وتناول الجانبان في مباحثاتهما أهمية الاستثمار في البنى التحتية ودعم النمو في المستقبل.

وتولى أبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في مارس/آذار 2018، خلفا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي أجبرته المظاهرات الشعبية في البلاد على الاستقالة.

ومنذ توليه منصبه، دعا أبي أحمد الإثيوبيين إلى تعزيز الوحدة والتسامح ونبذ العنف والكراهية والقبلية وضيق الأفق، وضرورة تعزيز ثقافة الحوار والنقاش لحل الخلافات، وتعهد بمواصلة الإصلاحات في المؤسسات الحكومية والديمقراطية، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول 2020.