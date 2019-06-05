عامان على مقاطعة قطر.. حقائق "محظورة" تفضحها كتب فرنسية

صحفيون ورجال أعمال فرنسيون ذاقوا مرارة التواجد في قطر، أو كانت لهم فرصة الحصول على وثائق سرية تثبت جرائم دويلة تدير إرهابا عابرا للحدود والقارات، فقرروا مشاركة العالم تجاربهم المريرة، أو معلوماتهم المدوية.

3 كتب، تعد أبرز المؤلفات الفرنسية الصادرة في عامين من أزمة قطر، توثق "حقائق محظورة"، أو تستعرض بالأدلة مخطط الدوحة لأخونة أوروبا، أو تفضح كواليس الإمارة ودورها في صنع الدواعش وإدارتهم، وعلاقات تميم الظالمة بالمقربين منه ممن يعارضون سياساته، وتفاصيل أخرى صادمة عن الوجه الحقيقي لهذا النظام.



"قطر.. حقائق محظورة.. إمارة على حافة الانهيار"، صدر في 27 سبتمبر/أيلول 2017، أي أشهر قليلة بعد مقاطعة كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.



وفي 7 مارس/آذار 2019، أصدر رجل الأعمال الفرنسي جان بيين مارونجي كتابه بعنوان "معتقل.. رحلة إلى نهاية الجحيم القطري"، قبل أن يصدر في 4 أبريل/نيسان من العام نفسه، كل هذا بالإضافة لكتاب "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة الإسلام في فرنسا وأوروبا؟".



مؤلفات يعتبرها مختصون وثائق تُضاف إلى رصيد العالم من الأدلة التي تدين الدوحة، خصوصا أن جميع هذه المؤلفات جاءت إما في شكل يوميات لأشخاص عاشوا أحداث كتبهم بأنفسهم، وإما استنادا إلى أدلة وبراهين موثوقة.



قطر و"الحقائق المحظورة"

كتاب فرنسي يكشف إرهاب دويلة على وشك الانهيار، لمؤلفه إيمانويل رزافي، والأخير متخصص ومراسل مخضرم في الشرق الأوسط.

وفي كتابه، يقدم الكاتب رؤية للداخل القطري استنادا إلى تجربته الشخصية، حيث سبق أن عمل بالدوحة لمدة 3 سنوات مخرجا وكاتبا في التلفزيون الرسمي القطري.



الكتاب يستعرض حقائق لا يعرفها كثيرون، حصل عليها رزافي من خلال علاقاته الخاصة مع صناع القرار والمصادر الإعلامية والدبلوماسية في قطر، وأيضا من خلال يومياته بهذه الدويلة.



وتناول الكاتب طبيعة الصراع في الطبقة الحاكمة بقطر، في ظل نزاع دام على الحكم بين الأشقاء، وصراع بطابع سياسي وعقائدي ديني، يجعل من الإمارة شبيهة ببركان على وشك الثوران.



وفي خضم ذلك النزاع، يتطرق الكاتب إلى ما تواجهه البلاد من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة وأزمة اجتماعية، في وقت تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.



وحول كتابه يقول رزافي: "أتحدث عن علاقات النظام القطري مع جيرانه الإيرانيين والسعوديين، وقربه من تنظيم الإخوان الإرهابي، واقتصاده الهش، وشبابه المهمش، وبطبيعة الحال كأس العالم 2022".



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الكاتب تحدث بإسهاب عن إرهاب قطر، قائلا إن أفكار الإخوان تشكل القاسم المشترك في العلاقات التركية القطرية، مؤكدا أن الدوحة باتت مركز بث سموم الجماعة في المنطقة والعالم.



"معتقل.. رحلة إلى نهاية الجحيم القطري"

في هذا الكتاب، اقتطع مؤلفه الفرنسي جان بيير مارونجي تذكرة إلى قطر، وهناك يواجه الرجل أحداثا شبيهة بما يحدث في أفلام الحركة.

رجل أعمال وخبير في الإدارة، تطارده قطر وتستجديه من أجل إنشاء شركة في اختصاصه على أراضيها، يوافق الرجل بعد إلحاح، ويفتتح الشركة، وطبعا، لم يكن له سوى 49% من أسهمها، فيما الأغلبية المتبقية لكفيله من العائلة الحاكمة.



وبعد سنوات من الكد والعمل والنجاح، يطلب منه كفيله التنازل عن حصته بالشركة، يرفض جان بيير، فتفرغ جميع أرصدته ويجد نفسه وراء القضبان مدانا بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد.



وهناك في السجن المركزي بالدوحة، يوثق الكاتب يوميات تكشف حقائق صادمة حول علاقة النظام القطري بالدواعش، وكيف تحول السجن إلى خلية يديرونها ويتخذون منها وكرا للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دول المنطقة، خصوصا السعودية، وأوروبا.



هناك أيضا، التقى جان بيير ابن عم أمير قطر، طلال بن عبد العزيز آل ثاني، المسجون بتهمة سياسية، وشاهد حالات تعذيب وإعدام، وعاين جميع الأنشطة غير القانونية التي كانت تحدث بالسجن، مثل تجارة البشر والمخدرات وغيرهما.



الكتاب يشكل صورة مصغرة عن كواليس البلاط القطري، وعن علاقة النظام الحاكم بـ"داعش" والإرهاب بشكل عام، ويقدم صورة دقيقة عن مشهد التفاعلات بين أفراد العائلة الحاكمة، والتضارب الصارخ بين الصورة التي يحاول تنظيم الحمدين تسويقها وبين الواقع كما شهده جان بيير.





قطر وأخونة أوروبا

في كتاب بعنوان "أوراق قطر.. كيف مولت الإمارة الإسلام في فرنسا وأوروبا؟"، فضح الصحفيان الاستقصائيان الفرنسيان، كريستيان شينو وجورج مالبرنو، تمويل الدوحة للإرهاب بالقارة العجوز، ومحاولات أخونتها.

المؤلفان قالا إن الدوحة تبث سمومها في أوروبا عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، تحت ستار المساعدات الإنسانية، وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.



وعبر هذا المعول المسموم، تمكنت الدوحة من التوغل في 6 بلدان أوروبية في مقدمتها فرنسا وسويسرا، ليرسم الكاتبان بذلك خرائط توضيحية، من حيث الجغرافيا والوقائع، لمساعي قطر لبث التطرف في أوروبا، وكشفا -لأول مرة- تفاصيل أكثر من 140 مشروعاً لتمويل المساجد والمدارس والمراكز، لصالح الجمعيات المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.



كتاب زلزل الأرض تحت الدوحة، باعتبار أن ما تضمنه من معلومات كانت جميعها مبنية على آلاف الوثائق الداخلية لمؤسسة قطر الخيرية، وتكشف الملايين التي أنفقها تميم على عملائه في أوروبا لتنفيذ مخططاته الإجرامية، وتفعيل طموحه الجيوسياسي لتوسيع نفوذه، خاصة في أوروبا، تحت ستار الأعمال الخيرية.



رحلة تغوص في عمق وخفايا واحدة من أخطر المنظمات المتخفية تحت قناع أنشطة المجتمع المدني القطري، وتتصل مباشرة بتنظيم الحمدين، وتسلط الضوء على واجهة مخيفة لهذه الدويلة الساعية لضرب قيم القارة العجوز، والتغلغل فيها تمهيدا لأخونتها.

