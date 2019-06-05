شيخ الأزهر يدين هجوم العريش الإرهابي

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح الأربعاء، وأسفر عن استشهاد 8 من قوات الأمن.

وأكد شيخ الأزهر في بيان، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب.



وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحيين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.

وتقدم بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

كما أدان مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش، مشددا على أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض.

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وأضاف في بيان أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخرة.

وتوجه بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، استشهاد 8 من عناصر الأمن في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بطريق العريش الدولي.



وقالت الوزارة "استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي في العريش".

وأضاف البيان أن 5 إرهابيين لقوا حتفهم خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش.

وأوضحت مصادر أمنية أن الجيش المصري لاحق عناصر إرهابية بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح اليوم الأربعاء.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشنّ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.