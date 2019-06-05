كوريا الشمالية لواشنطن: اتفاق سنغافورة معرض للخطر

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رويترزالأربعاء 2019/6/5 03:01 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيسان الأمريكي والكوري الشمالي في العاصمة الفيتنامية هانوي
ذكرت وسائل إعلام حكومية بكوريا الشمالية، الثلاثاء، إن الحكومة حذرت الولايات المتحدة من احتمال تعرض الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين كيم جونج أون ودونالد ترامب في سنغافورة العام الماضي للخطر بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داعٍ على بيونج يانج للتخلص من أسلحتها النووية.
وتأتي التحذيرات بعد مرور ما يقرب من العام على أول لقاء بين ترامب وكيم، والذي عقد في سنغافورة حيث وقعا بيانا مشتركا من 4 نقاط تعهدا خلاله على العمل معا على تأسيس علاقة جديدة بين البلدين.
ونقل تلفزيون كوريا الشمالية (كيه.أر.تي) عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يذكر اسمه، إن الاتفاق بين البلدين ربما يصبح في خطر إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "التي تصر بموجبها فقط على أن نتخلى من جانب واحد عن أسلحتنا النووية".
وأضاف المسؤول في بيان "ننصح الولايات المتحدة جيدا بأن تغير طريقة حساباتها الحالية وترد على طلبنا في أسرع وقت ممكن.. لصبرنا حدود".
وجاء البيان بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عاقبت بعض أعضاء فريقها الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي فبراير/شباط الماضي.
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