خامنئي يصف الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بـ"خطة الخيانة الخبيثة"

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المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي يلقي خطبة عيد الفطر في طهران في 5 يونيو 2019

انتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأربعاء الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط ووصفها بأنها "خيانة للأمة الإسلامية"، داعيا دول الخليج إلى عدم دعمها.

وتستعد واشنطن لطرح الشق الاقتصادي من خطتها المنتظرة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تعرف ب"صفقة القرن"، في مؤتمر في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بها التلفزيون مباشرة "إن الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الامريكية المسماة +صفقة القرن+"، بحسب وكالة ارنا الرسمية للأنباء.

وأضاف أن "+صفقة القرن+ لن تتحقق وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولن ترى النور".

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وتابع ان "زعماء بعض البلدان الاسلامية يمهدون الأرضية لتطبيق صفقة القرن" مؤكدا أن "خيانة بعض البلدان الإسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه".

وقال خامنئي إن "على حكام السعودية والبحرين أن يعرفوا أنهم دخلوا مستنقعا لا نهاية له".

ورفض الفلسطينيون الخطة التي يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ويقولون ان سياسات البيت الأبيض منحازة بشكل واضح لإسرائيل.

وستكشف الولايات المتحدة عن الجوانب الاقتصادية للخطة في مؤتمر في المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو، الا أنها قالت إن الخطة السياسية لن تُطرح إلا "عندما يكون الوقت مناسبا".