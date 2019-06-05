اعتقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية بالسودان.. والمجلس العسكري يبدأ تحقيقًا في أحداث العنف الأخيرة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال في الخرطوم ياسر عرمان.

ومن ناحية أخرى، أكد المجلس العسكري أنه بدأ تحقيقًا في أحداث عنف وقعت مؤخرًا في البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف “حميدتي”: “المجلس أصدر تحقيقًا مستقلًا من النائب العام، تحقيقًا عاجلًا وشفافًا وسريع النتائج، ما من إنسان يفلت من العقاب، أي إنسان تجاوز حدوده لازم يتحاسب”.