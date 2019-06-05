أخبار السودان.. الصادق المهدي: "العسكري" لعب دوراً مفصلياً في الثورة

الخرطوم - الخليج 365

قال رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، إن "المجلس العسكري لعب دورا مفصليا في الثورة".

ودعا الصادق المهدي في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "لديمقراطية توافقية وعلى الأحزاب الاستعداد لها بإصلاحات في داخلها".

واعتبر الصادق المهدي، أن فض الاعتصام كان وحشيا وغير مبرّر.

كما دعا المجلس العسكري لمحاسبة كل من تورط بفض الاعتصام.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، أكد الأربعاء، أن المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم.

وأضاف حميدتي أن المفاوضات انحرفت عن مسارها، ولذلك أراد المجلس تصحيح المسار، بحسب تعبيره.

وتابع أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.

وأشار حميدتي إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.

ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.

Advertisements

كما أوضح أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين.

من جهة أخرى، أضاف نائب رئيس المجلس العسكري، أنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون.

وقال إن على القوات النظامية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواطنين.

من جهته، أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في كلمة له من العاصمة الخرطوم بمناسبة عيد الفطر، أن التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة.

وأضاف البرهان قائلا: "لا مناص إلا بالاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

وتابع البرهان أنه تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام، بحسب تعبيره.

وأشار البرهان إلى أنه ستتم محاسبة من تثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.

ودعا البرهان إلى "طي الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل".

وختم البرهان كلمته قائلا: "نفتح أيادينا للتفاوض مع كافة القوى".