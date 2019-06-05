بالفيديو.. الداخلية تعلن تفاصيل تصدي قوات الأمن للهجوم على كمين العريش

كتبـ- محمد الصاوي: نشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فيديو بثه التليفزيون المصري، يوضح تفاصيل مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدى قوات الأمن لهجوم إستهدف كمين أمنى غرب العريش فجر الأربعاء. ونشرت الوزارة، عبر الفيديو، صورًا للعناصر الإرهابية التي تمكنت قوات الأمن من استهدافها. تعليقات القراء

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