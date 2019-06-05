أعلنت إدارة ​الشرطة​ في ​جمهورية دونيتسك الشعبية​ في بيان أن "قوات الامن الأوكرانية شنت هجوم على مسلمي دونباس، فقد تم إطلاق ​طائرة​ بدون طيار مزودة ب​متفجرات​ لتنفيذ هجوم إرهابي أثناء صلاة العيد في حي تيكستيلشيك"، مضيفة: "تم إسقاط الطائرة المسيرة وإحباط الهجوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا كان يستهدف صلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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