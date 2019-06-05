اعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا أنه تم ترحيل امرأتين على صلة بـ"تنظيم داعش" وستة أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا.
وذكرت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها إنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على طلب الحكومة الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الكردية: ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأميركا من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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