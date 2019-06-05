الإدارة الكردية: ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأميركا من سوريا

اعلنت الإدارة التي يقودها ​الأكراد​ في شمال وشرق ​سوريا​ أنه تم ترحيل امرأتين على صلة بـ"تنظيم داعش" وستة أطفال إلى ​الولايات المتحدة​ من شمال شرق سوريا.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها إنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على طلب ​الحكومة الأميركية​".